Sofia Bistro: De 18 ani, aceeaşi dragoste şi pasiune pentru gust In peisajul pastelat al refugiilor urbane din oras, Sofia Bistro a ramas de-a lungul anilor una dintre ancorele craiovenilor iubitori ai gastronomiei si ai spatiilor de bun-gust unde poti sa iesi la un pahar de vin cu prietenii, la o masa delicioasa in familie sau la o intalnire de business. Sunt 18 ani de cand elegantul bistro si-a deschis pentru prima data portile si a asezat primele meniuri pe masa. 18 ani de prospetime si de pasiune pentru gust. In ciuda provocarilor firesti care insotesc traiectoria oricarei afaceri si de care restaurantul Sofia Bistro nu a fost nici el scutit, localul a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor din serialul „Hercule”, Kevin Sorbo, implinește varsta de 65 de ani. Ziua de 24 septembrie marcheaza și moartea timpurie a pictorului și scriitorului Patrick Branwell Bronte singurul fiu al familiei Bronte si fratele scriitoarelor Charlotte, Emily si Anne.

- Dupa ce au furat un autoturism s-au ascuns in padure. E vorba de doi adolescenți care au reușit sa fuga in prima instanța de poliția ajunsa intre timp. Fusese alertata imediat și, odata ajunsa la locul faptei, a desfașurat un baraj de cuie inaintea mașinii in incercarea de a-i opri pe cei doi faptași. …

- Anumite alimente din dieta tipic britanica ar putea contribui la cresterea riscului de aparitie a unor boli cardiovasculare mortale, potrivit concluziilor formulate in doua studii recente, informeaza DPA.In cadrul a doua prezentari corelate care au fost facute la conferinta anuala organizata de Societatea…

- MANCARE… A inceput Postul Adormirii Maicii Domnului sau Postul Sfintei Marii sau al Santamariei, perioada in care credincioșii ortodocși se pregatesc pentru sarbatoarea din data de 15 august. InfoCons vine in sprijinul consumatorilor cu informații despre numericul de aditivi alimentari, cantitatea…

- O educatoare din China a fost executata dupa ce a omorat un copil și a intoxicat alți 24, otravindu-le mancarea. Ea a pus nitrit de sodiu in terciul elevilor unei alte profesoare, in semn de „razbunare”, dupa ce s-au certat din cauza unor „probleme de management”, se arata in declarațiile instanței…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, a avut o serie de mesaje, in scandalul ”azilurilor groazei”, in care a criticat dur actorii politici și fara sa le pomeneasca numele s-a subințeles ca țintele ar fi Gabriela Firea și Florentin Pandele. Primarul din Voluntari l-a sunat in mod repetat…

- ISU demasca indolența autoritaților: Inundațiile acopera localitațile, iar responsabilii nu raspund la telefon sau sunt plecați și motopompele sunt stricatePompierii din Valcea au intervenit, duminica seara, pentru evacuarea apei din mai multe zone. Afectate sunt localitatile Dragasani si Sutesti,…