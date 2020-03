Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 64 Ramnicu Valcea ndash; Dragasani, in zona localitatii Ionesti, judetul Valcea, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s a rasturnat pe partea carosabila.Din primele date,…

- Un grav accident de circulație a avut loc, joi dimineața, in zona localitatii Brezoi.Un autotren care transporta autovehicule a cazut in Raul Olt, dupa impactul cu un autoturism. Șoferul si un pasager au fost raniti.”Circulatia rutiera se desfasoara dirijat, pe un fir, in ambele sensuri, pe DN 7 Ramnicu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, in zona localitatii Lazaret, judetul Sibiu, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autotren si un autoturism.In urma impactului, o persoana a suferit leziuni…

- Patru autoturisme s au tamponat, pe DN 7, judetul Valcea. Din fericire, nimeni nu a fost ranit grav.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 181 400 de metri, in zona localitatii…

- O tanara de 27 de ani si un copil de 5 ani au murit pe loc, dupa ce masina in care se aflau a fost spulberata de un alt autoturism pe DN 12A, pe raza localitații Ciobanuș. Din primele informatii, un tanar de 27 de ani a efectuat depasirea si a intrat intr-un autoturism care […] Articolul O tanara de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 243+500, intre localitațile Boița și Lazaret, județul Sibiu, unde conducatorul unui autoturism nu a adaptat viteza la condițiile unui carosabil…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 243 500, intre localitatile Boita si Lazaret, judetul Sibiu, unde conducatorul unui autoturism nu a adaptat viteza la conditiile unui carosabil…

- Ieri dimineata, in jurul orei 6,30, pe DN 72, in zona comunei Aricestii Rahtivani a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autobuz si un autoturism. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, “din primele cercetari a reiesit ca, pe fondul nepastrarii distanței de siguranța, un…