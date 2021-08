Șoferul unui TIR a sunat la 112 pentru că auzea voci în spatele său Un barbat cu dubla cetațenie, romana și moldoveneasca, a sunat la 112 pentru ca, in timp ce conducea camionul, in Vaslui, spre Rederația Rusa, a auzit voci in compartimentul de marfa. Polițiștii de frontiera au gasit in remorca sigilata doi cetațeni afgani, anunța Mediafax. Polițiștii de frontiera vasluieni, in cooperare cu polițiștii din cadrul IPJ Vaslui, au depistat doi tineri, cetațeni afgani, care incercau sa treaca frontiera ascunși in compartimentul de marfa al unui autocamion care mergea spre Federația Rusa. Șoferul camionului, un barbat cu dubla cetațenie romana și Republica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

