- Un barbat de 67 de ani s-a stins din viața, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara. Victima se afla pe trotuar, iar șoferul ar fi incercat sa evite un biciclist. Tragedia a avut loc pe strada Dorobanților, Cluj-Napoca, iar polițiștii au intervenit de urgența la fața locului. Conducatorul auto a fost…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident pe Calea Moldovei. Din primele informații rezulta faptul ca un taximetru a lovit un autoturism care aparține Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Traficul este blocat total, in zona. Accidentul a avut loc pe Calea Moldovei, in urma cu puțin timp. Se…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui pieton a avut loc, marti seara, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, traficul in zona fiind restrictionat, a anuntat Politia Prahova. Conform sursei citate, un barbat de circa 50 de ani care traversa drumul national a fost lovit de un autoturism condus…

- Un tanar de 26 de ani a fost accidentat mortal de tren, vineri seara, la intrarea in statia Homoraciu, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, anunța Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, din informatiile persoanei care a sunat la…

- Miercuri, 28 octombrie 2021, un pieton care s-a angajat in traversarea Autostrazii A1, pe raza localitații Lancram, a fost surprins și accidentat mortal de un autoturism. Traficul a fost ingreunat in zona accidentului și s-a circulat pe banda 1 și pe Banda de Urgența. Banda 2 a fost inchisa pana aproximativ…

- Un autocamion si un autoturism au fost implicate, ]n aceasta dimineata, intr-un accident pe DN 7 intre Slobozia Moara si Baldana, iar trei persoane au murit, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Dambovita. Toate cele trei persoane decedate se aflau in autoturism.„La sosirea echipajelor…

- Un barbat in varsta de 41 ani a murit, miercuri seara, dupa ce a fost calcat de un autoturism pe drumul national DN 17B, in localitatea Poiana Teiului din judetul Neamt. Potrivit ISU Neamt, soferul a anuntat ca pietonul era intins pe carosabil, informeaza Agerpres . „Evenimentul a fost anuntat prin…