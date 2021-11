Șoferul unui autobuz școlar plin cu elevi, prins băut la volan, în Bacău. Bărbatul avea o alcoolemie de aproape 1 la mie Șoferul unui autobuz școlar plin cu elevi a fost prins de polițiști baut la volan, intr-o localitate din județul Bacau. Barbatul avea o alcoolemie de aproape 1 la mie. Barbatul in varsta de 48 de ani se ocupa de transportul elevilor din localitațile Colonești și Rachitoasa, din județul Bacau. Odata cu reinceperea școlii, polițiștii s-au gandit sa traga pe dreapta și microbuzul care transporta copii la ore. Șoferului i s-a cerut sa sufle in etilotest, moment in care agenții au constatat ca barbatul avea o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii i-au reținut permisul de conducere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

