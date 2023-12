Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica in Barlad. Șoferul unui autobuz a murit in timp ce se afla la volan. Pasagerii au trait momente de coșmar, in care viața le-a fost pusa in pericol. Medicii au ajuns imediat la fața locului, dar nu au mai putut sa ii salveze viața barbatului.

- Soferul unui autobuz de transport calatori a decedat, miercuri, dupa ce i s-a facut rau la volan, in timpul mersului, pe o strada din municipiul Barlad, iar autovehiculul a fost oprit de pasageri, fara a fi inregistrate alte persoane ranite, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Soferul unui autobuz de transport calatori a decedat, miercuri, dupa ce i s-a facut rau la volan, in timpul mersului, pe o strada din municipiul Barlad, iar autovehiculul a fost oprit de pasageri, fara a fi inregistrate alte persoane ranite, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Adrian Solomon este noul președinte al PSD Vaslui. Numirea acestuia in funcție da de ințeles faptul ca liderul organizației județene s-ar putea pregati de alegeri in teritoriu. Totodata, Adrian Solomon este deputat și președintele Comisiei de Munca, cea care se ocupa de majorarile de venituri ale romanilor.…

- Un șofer de 40 de ani a fost oprit in trafic de polițiștii din Fieni și testat cu aparatul etilotest. Barbatul era baut, dar in același timp, acesta a refuzat recoltarea de probe biologice. Șoferul, de fel din Buciumeni, a fost depistat beat la volan pe strada Republicii, din orașul Fieni. Dupa ce a…

- Se complica situația in ceea ce privește cazul pacienților morți dupa ce au mancat pește din pomana primita de la o manastire din zona. Testele bacteriologice preliminare in cazul pacienților morți la spitalul din Murgeni dupa ce au mancat pește pangasius au ieșit negative. Cele toxicologice ieșisera…

- Trei pacienti de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, judetul Vaslui, au murit si un altul este in stare grava, dupa ce au mancat alimente pe baza de peste oferite de Manastirea Florești. Verificarile arata ca aproximativ 170 de portii de ciorba si peste pangasius cu legume au fost trimise de la manastire…

- Un TIR cu numere de inmatriculare moldovenești a derapat de pe traseu și s-a rasturnat in Romania, la 14 km de Barlad, pe sensul de mers spre Vaslui. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 14.30. Șoferul autocamionului a avut nevoie de ingrijiri medicale, scrie presa romana .