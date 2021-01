Stiri pe aceeasi tema

- Un ambulanțier din Cluj a ramas fara permis de conducere in județul Vrancea. Polițiștii l-au sancționat pentru depașirea vitezei pe drumurile publice. In ambulanța se afla o pacienta care trebuia sa ajunga la un spital in Galați. Soferul, care conducea o ambulanța privata, a fost sanctionat cu amenda…

- Soferul unui autobuz de calatori care efectua transport public de persoane a fost depistat sub influenta alcoolului, joi, in timpul unui control in trafic al politistilor care a avut loc in municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In aceasta dimineata, in jurul…

- Un barbat de 37 de ani, din Andreiasu de Jos, care s-a ratacit luni seara in padure, in timp ce se indrepta spre casa, a fost gasit in cursul diminetii de echipele de salvare plecate in cautarea acestuia, la mare distanta de domiciliul sau, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…