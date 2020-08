Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unei companii de transport tip ridesharing a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecatoria Sectorului 1, el fiind acuzat de procurori ca a incercat sa violeze doua femei. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus, pe 29 august, punerea in miscare a actiunii…

- Potrivit unei informari transmise sambata de catre Politia Capitalei, in data de 27.08.2020, la Sectia 19 Politie s-a prezentat o persoana care a reclamat ca in aceeasi zi, in jurul orei 10,00, a fost publicat pe o retea de socializare, un material video, in care un barbat ii adreseaza amenintari,…

- Mihai Bizu, unul dintre cei mai cunoscuti dezvoltatori imobiliari din Bucuresti si judetul Ilfov, a fost arestat, sambata, 15 august, dupa ce ce a incercat sa-si ucida sotia, pe care ulterior a violat-o.