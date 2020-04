Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, sofer de TIR, care traia in Franta a fost rapus de noul coronavirus, desi, pana sa se imbolnaveasca, s-a numarat printre cei convinsi ca pandemia este o conspiratie mondiala.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Un sofer roman de TIR in varsta de 47 de ani intreba in urma cu o luna pe Facebook daca stie cineva o persoana care a murit din cauza noului coronavirus. Marian Giurea se intreba daca nu cumva isteria provocata de coronavirus este o conspiratie. Barbatul a murit rapus de…

- Soferul de TIR roman care nu credea in boala, rapus de COVID-19 la Paris: „A vazut cineva un om bolnav sau mort de la Corona?“ Valceanul Marian Giurea, de 47 de ani, din comuna Alunu, a murit rapus de coronavirus la Paris, desi credea ca pandemia este o conspiratie mondiala. Marian Giurea se stabilise…

- Marian Giurea avea 47 de ani si se stabilise cu familia in Franta. Barbatul s-a stins pe un pat de spital din Paris, la 10 aprilie. Ironia sortii face ca, in urma cu o luna, barbatul s-a aratat sceptic in privinta acestui nou virus. Intr-un mesaj pe Facebook, postat in data de 17 martie, acesta intreba:…

- Un sofer roman de TIR, in varsta de 47 de ani, a murit din cauza infectiei cu coronavirus, la Paris. In urma cu o luna, barbatul se intreba daca "a vazut cineva un om bolnav sau un mort de la corona". "Sa nu mor prost", mai scria Marian Giurea pe 17 martie."Buna ziua la toata lumea, am si eu o intrebare…

- Șoferul roman de TIR care intreba pe Facebook daca a vazut cineva un mort de coronavirus, s-a stins rapus de virusul ucigaș. Acum mai puțin de o luna Marian crede ca pandemia e o imensa conspirație medicala. The post Soferul roman de TIR care intreba pe Facebook daca a vazut cineva un mort de coronavirus…

- Intors de la Paris cu avionul, via București, Sergiu Razvan Peter trage un semnal de alarma. A fost controlat superficial la coborarea din avion, iar cei care ar fi trebuit sa fie primii care sa-l intrebe de sanatate au fost indiferenți și l-au pus doar sa completeze un formular, dar mulți nu sunt sinceri…

- Un al treilea caz de coronavirus a fost confirmat oficial in Neamt. Este vorba de o femeie angajata intr-o institutie publica din Piatra Neamt, directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care s-a intors recent dintr-o vizita la Paris, Franta, si care a fost in contact direct cu o…