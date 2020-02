Un imigrant roman care a lucrat ca sofer pentru familia presedintelui american Donald Trump inca se afla in detentia Autoritatii pentru imigratie si vami din SUA (ICE), la un an dupa ce a primit o amanare a expulzarii, informeaza miercuri cotidianul britanic The Daily Mail.





Tamas, care impreuna cu familia sa a participat la loteria vizelor si a castigat drept de rezidenta in SUA, urma sa fie expulzat in aprilie 2019, dar avocatul sau, Mario Urizar, a obtinut o amanare.



In pofida acestei amanari, Zoltan Tamas a ramas in arestul ICE pentru 19 luni. In aceasta perioada,…