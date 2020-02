Stiri pe aceeasi tema

- Harry Styles, fostul membru One Direction, a fost jefuit sunt amenințare cuțitului la Londra. Cantarețul a scapat nevatamat, insa hoțul i-a luat banii. Styles a fost anul trecut victima unei persoane care il hartuia.Incidentul a avut loc in seara zilei de 14 februarie, in Hampstead, nordul…

- Tanarul, in stare de ebrietate, a fost gasit constient si stabil la baza postamentului caii ferate. "A suferit un traumatism cranio cerebral, hematom parietal, traumatism toraco abdominal si plagi, contuzie mana dreapta. A fost dus la Compartimentul Primiri Urgente (CPU) Pascani, iar la 21.10 s-a facut…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Prahova, care a scapat nevatamat dupa ce s-a rasturnat cu mașina intr-o rapa, a fost gasit mort sub un pod CFR, primele indicii fiind ca s-a sinucis, transmite Mediafax.Alerta a fost data marți noaptea, dupa ce o mașina s-a rasturnat intr-o rapa intre localitațile…

- Mircea Hrom, un roman in varsta de 58 de ani, care lucra ca cioban, a fost ucis de o mașina care l-a lovit pe un drum, undeva intre localitațile Santa Caterina dello Ionio și Badolato.Incidentul rutier a avut loc pe 30 decembrie, aproape de miezul nopții, a informat observator.tv, citand presa din peninsula.Romanul…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un individ a intrat cu un vehicul intr-un magazin din statul american Washington, relateaza NBC News, potrivit MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru Coarna se adeverește! Ludovic Orban se ține de cuvant…

- Șoferul unei mașini aflate pe o autostrada din China a scapat ca prin minune dintr-un accident care ar fi putut sa fie fatal, dupa ce containerul unui camion s-a rasturnat la doar cațiva metri de automobil.Incidentul a avut loc zilele trecute pe o autostrada din orașul chinez Taizhou, relateaza noticiascaracol.tv.…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in Londra, informeaza postul de televiziune Sky News, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc luni seara, in zona Willingale, de la periferia Londrei.Un barbat in varsta de 51 de ani a…

- Accident feroviar in județul Timiș. Un tren a intrat intr-un autoturism, la trecerea cu nivel de cale ferata din comuna Sacalaz. Șoferul a scapat fara rani. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 14.10, in comuna Sacalaz. In accident a fost implicat un automotor care circula pe ruta Timișoara – Jimbolia…