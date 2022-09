Stiri pe aceeasi tema

- Aparatul radar a inregistrat, duminica, cea mai mare viteza de anul acesta, 281 km la ora, pe autostrada A1, in judetul Arad, pe un sector unde limita de viteza este de 100 km la ora. Soferul, un cetatean ceh, a ramas fara permis 4 luni si a primit si o amenda, scrie News.ro. ”281 km/h, pe un sector…

- Munteanu Daniel, in varsta de 21 de ani, elev al Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Falticeni , care iși executa stagiul de practica in cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava a murit la doar 21 de ani in urma unui accident rutier. Evenimentul rutier s-a produs in proximitatea…

- O femeie de 25 de ani a fost ranita dupa ce ar fi cazut din mașina in timpul mersului. S-a intamplat pe DN 64, in localitatea Ionești din județul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, polițiștii rutieri din Dragașani au fost sesizați sa intervina la un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele…

- Un barbat a fost prins pe autostrada in timp ce conducea masina cu 230 km/h. Soferul a fost reperat de catre politistii din cadrul Brigazii de Politie Autostrazi Deva – Nadlac. Barbatul a fost depistat in trafic, pe A1 la km 431, calea 2, sensul de mers Lugoj - Deva, in apropierea localitatii Margina…

- Soferul unui TIR si-a pierdut viata pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad-Timisoara, in zona localitatii Sagu. El a fost acrosat de o autoutilitara cand cobora din cabina TIR-ului sau. Circulatia este oprita pe o banda de mers. Potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, accidentul…