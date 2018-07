Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Stefanescu, soferul autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate continand injurii la adresa PSD, a venit marti dimineata, insotit de avocat, la sediul Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru audieri, potrivit Agerpres. El a declarat presei ca, daca era atentionat ...

- Soferul autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate continand injurii la adresa PSD a venit marti dimineata, insotit de avocat, la sediul Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru audieri, potrivit Agerpres.

- Razvan Stefanescu, soferul masinii M...PSD, s-a prezentat marti la sediul Brigazii Rutiere, impreuna cu un avocat, pentru a cere sa i se clarifice situatia, acestia urmand a fi audiati de politisti incepand cu ora 11:00.

- Soferul masinii cu numere anti-PSD inmatriculata in Suedia, Razvan Stefanescu, a ajuns, marti, insotit de avocat la sediul Politiei Rutiere pentru a-si clarifica situatia. El sustine ca ar fi schimbat placutele de inmatriculare daca politistii care l-au oprit anterior ar fi dispus acest lucru, intrucat…

- Circa 30 de persoane au protestat, luni, la sediul Brigazii Rutiere a Capitalei, dupa ce politistii i-au retinut permisul barbatului care are autoturism inmatriculat in Suedia cu numere personalizate continand...

- Circa 30 de persoane au protestat, luni, la sediul Brigazii Rutiere a Capitalei, dupa ce politistii i-au retinut permisul barbatului care are autoturism inmatriculat in Suedia cu numere personalizate continand injurii la adresa PSD si pentru faptul ca i-au intocmit dosar penal. Cei prezenti au afisat…

- "La ora 5.50 am fost oprit in trafic, pe Bulevardul 1 Decembrie, de un echipaj de Poliție. Eram in mașina cu copilul meu de 8 ani. Mi-au dat jos placuțele de inmatriculare și m-au condus la secția de la Udriște. Acolo mi-au reținut și permisul. Polițiștii mi-au spus ca nu am voie sa circul cu aceste…

- Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei anunța ca barbatul care conduce un autoturism cu numarul de inmatriculare M**E PSD are dosar penal pentru “conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulație in Romania”, fapta prev. și ped. de art. 334, alin.…