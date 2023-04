Șoferul mașinii cu numere de Alba, filmat pe contrasens pe autostradă, căutat de polițiști. VIDEO: Ce manevră a făcut Șoferul mașinii cu numere de Alba, filmat pe contrasens pe autostrada, cautat de polițiști. VIDEO: Ce manevra a facut Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca au demarat procedurile de verificare a autoturismului cu numere de Alba, filmat pe contrasens pe autostrada, dupa apariția in presa a imaginilor. ”Ca urmare a apariției articolului ,,VIDEO: Autoturism cu numere de Alba, filmat pe CONTRASENS, pe autostrada. A virat stanga de pe breteaua de acces pe A1” (publicat […] Citește Șoferul mașinii cu numere de Alba, filmat pe contrasens pe autostrada, cautat de polițiști. VIDEO: Ce manevra a facut… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

