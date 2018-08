Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, si-a recuperat marti permisul de conducere, dupa ce procurorii au clasat dosarul in care a fost cercetat pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulatie in Romania. Razvan…

- Soferul masinii cu numere anti-PSD inmatriculata in Suedia, Razvan Stefanescu, a anuntat, marti, la iesirea din sediul Politiei Rutiere ca va depune plangere penala pentru ca nu a fost lasat sa-si duca copilul intr-un loc sigur, acesta insotindu-l cateva ore la sediul Politiei Rutiere. Razvan Stefanescu…

- Viceprimarul PSD din Alexandria l-a amenințat pe șoferul mașinii care a avut placuțele de inmatriculare „ME PSD”. Gica Anghel a proferat amenințari cu moartea pe Facebook și cand a fost luat la intrebari a spus ca altcineva a postat mesajul de pe contul sau. Viceprimarul PSD din Alexandra l-a amenințat…

- Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate cu numerele M...PSD, a declarat, marti, la sediul Brigazii Rutiere, unde s-a prezentat cu avocatul sau, ca va depune o plangere penala continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar anti-PSD, a declarat, marti, la sediul Brigazii Politiei Rutiere ca va depune o plangere penala, deoarece fiul sau minor a fost pus in situatia de a asista la audierea tatalui, care a durat cateva ore.

- Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar anti-PSD, a declarat, marti, la sediul Brigazii Politiei Rutiere ca va depune o plangere penala, deoarece fiul sau minor a fost pus in situatia de a asista la audierea tatalui, care a durat cateva ore.

- Razvan Ștefanescu, șoferul mașinii M...PSD, a declarat, marți, la sediul Brigazii Rutiere, unde s-a prezentat cu avocatul sau, ca va depune o plangere penala, deoarece fiul sau minor a fost pus in situația de a asista la audierea tatalui, care a durat cateva ore.„Am intrebat in legatura cu ...

- Un individ din Alexandria s-a fotografiat cu un pahar de bere in mana la volanul unei mașini de poliție. Tanarul teribilist a postat apoi imaginea pe rețelele de socializare, pe care a șters-o apoi dupa mai multe comentarii negative. Individul din Alexandria a postat pe contul sau de Facebook fotografii…