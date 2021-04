Stiri pe aceeasi tema

- Un focșanean reținut miercuri de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Vrancea in urma a doua percheziții, a fost plasat ieri in arest la domiciliu. Acesta fusese prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzat ca,…

- Bunuri de peste 10 milioane de lei au fost puse sub sechestru de catre Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale a CNA. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate, saptamana trecuta, in cadrul a trei cauze penale, pornite pe fapte de spalare de bani, delapidare…

- Dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului La data de 25 februarie a.c., ora 18.55, polițiștii Secției de Poliție Rurala Nanești au depistat un barbat, in varsta de 51 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza satului Vulturu, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice.…

- Un barbat de 30 de ani, din Deva, a fost retinut de politisti fiind acuzat de spalare de bani si trafic de mercur, el fiind suspectat si de detectii si sapaturi neautorizate in situri arheologice datand din epoca bronzului si din perioada romana, a informat duminica Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un barbat de 34 de ani din Calarași a fost arestat preventiv in weekend pentru furt calificat, pentru o fapta comisa sambata seara. Abia liberat din penitenciar, acesta a sustras telefonul unei tinere, pe cand se afla intr-un tren. A coborat la Focșani și la scurt timp a reușit sa vanda telefonul unui…

- Ziua Indragostitilor (14 februarie) din acest an i-ar putea aduce lui Alexandru Bodi o veste neasteptat de buna. El are mari sanse sa inlocuiasca arestul la domiciliu, situatie in care se afla de la finele anului trecut, cu controlul judiciar. Catalin Dancu, avocatul lui Bodi, spune ca pana in prezent…

- CERERE… Arestat, alaturi de o infirmiera, de procurorii anticorupție, ambulanțierul de la Barlad se crede nevinovat și a cerut o masura mai ușoara privativa de libertate. Asta, in timp ce colega lui de suferința, infirmiera, a renunțat la contestație și a ramas cu masura data de instanțele vasluiene.…