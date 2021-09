Stiri pe aceeasi tema

- Un accident infiorator a avut loc in Iași, sambata noaptea, dupa ce un barbat de 58 de ani, care traversa regulamentar, a fost ucis chiar pe trecerea de pietoni. Potrivit martorilor tragediei, șoferul vinovat de tragedie circula cu o viteza mult peste limita admisa legal. Șoferul gonea pe șosea Potrivit…

- Tragedie fara margini in Iași, acolo unde un barbat in varsta de 58 ani a fost spulberat de un șofer vitezoman in varsta de 19 ani. Conducatorul auto abia ce iși luase permisul de conducere și gonea pe strazi cu peste 100km/h in momentul in care s-a petrecut accidentul, potrivit martorilor.

- ,,Politistii Compartimentului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Adjud au fost sesizati, joi, la ora 20,24, despre producerea unui accident de circulatie in localitate. Din primele verificari, o autoutilitara condusa de un barbat, in timp ce se deplasa in municipiul Adjud, a surprins si accidentat…

- O minora in varsta de 11 ani a fost lovita de un automobil in aceasta dimineața in jurul orei 7:50. Incidentul a avut loc pe bulevardul Ștefan cel Mare din sectorul Centru al Capitalei. Oamenii legii sunt la fața locului pentru a cerceta cazul.

- Tanarul care a lovit mortal cu masina un barbat care traversa pe trecerea pentru pietoni avea permisul retinut si circula cu dovada obtinuta de la procuror, potrivit Adevarul. Soferul Claudiu Badita (25 ani) a lovit sambata, 21 august 2021, pe strada Cireasov din Slatina, un barbat de 68 ani,…

- O tanara de 26 de ani a fost lovita din plin de un șofer neatent pe o trecere de pietoni din Arad. Femeia era impreuna cu ceilalți doi micuți ai sai in momentul in care s-a petrecut accidentul. Oamenii legi au luat deja masuri și au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala. Femeia traversa…

- Un nou accident provocat de o trotineta electrica a avut loc in Capitala. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un barbat pe trotineta vine cu viteza pe sosea si nu a oprit la trecerea de pietoni, unde se aflau doua persoane care traversau, un barbat si o femeie.

- Un barbat de 84 de ani a murit, dupa ce a fost lovit violent pe o trecere de pietoni din localitatea ieseana Letcani de un autoturism. Accidentul s-a petrecut joi la pranz, in Letcani, comuna situata la cativa kilometri de municipiul Iasi. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere din zona arata…