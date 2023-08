Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- Soferul implicat in accidentul dintre localitatile 2 Mai si Vama Veche a fost retinut in aceasta seara pentru 24 de ore. Pe numele acestuia a fost emisa ordonanta de retinere. Tanarul de 19 ani este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, parasirea…

- La data de 18 august a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 26 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului.…

- Soferul implicat in tragicul accident rutier din aceasta dimineata dintre localitatile 2 Mai si Vama Veche este un tanar de 19 ani domiciliat in Bucuresti. Masina pe care o conducea in momentul tragediei este un Mercedes decapotabil de colectie care a fost avariat dupa impactul violent cu grupul de…

- Doi tineri au murit dupa ce o masina a intrat intr-un grup, sambata dimineata, in localitatea 2 Mai. Soferul autovehiculului a fugit de la locul accidentului, fiind gasit in Vama Veche. Conducea un Mercedes decapotabil cu numere de București. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina.…

- Soferul implicat in aceasta dimineata in cumplitul accident rutier dintre localitatile 2 Mai si Vama Veche a fost dus astazi la Spitalul din Mangalia, cel mai probabil pentru prelevarea probelor biologice. Reamintim ca, la data de 19 august a.c., in jurul orei 05.25, politisti din cadrul Serviciului…

- La data de 19 august a.c., in jurul orei 05.25, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N. 39, in apropierea localitatii Vama Veche, a avut loc un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca un tanar, de 19…