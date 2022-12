Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua zile inainte de Craciun, un accident teribil a avut loc la intrarea in Pasajul Unirii. Șoferul unui autocar a lovit limitatorul de inalțime. Un barbat și-a pierdut viața și alți oameni au fost grav raniți. Acum, rudele barbatului decedat fac apel la autoritațile romane, pentru a-i ajuta cu soția…

- Turistul grec care a murit in accidentul de autocar din capitala, de la Pasajul Unirii, lucrase ani de zile la o firma de construcții din Romania, a transmis postul public de televiziune elen ERT.

- Turistul grec care a murit in accidentul de autocar de la Pasajul Unirii lucrase ani de zile la o firma de construcții din Romania, relateaza postul public de televiziune elen ERT. Intors acasa, in Larissa, el vrut sa-i ofere soției o vacanța de Craciun in Romania. Acum, femeia este in spital.…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 13:20, inainte de intrarea in Pasajul Unirii, dinspre Bulevardul Tineretului. Autocarul era plin cu turiști din Grecia care mergeau sa viziteze Palatul Parlamentului și centrul Bucureștiului. Planurile le-au fost insa spulberate intr-o clipa. Plafonul autocarului…

- Polițiști de la Brigada Rutiera a Capitalei au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa dupa accidentul care a avut loc vineri la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala, in care un autocar s-a prins in limitatorul de

- Brigada Rutiera a Capitalei transmite vineri, dupa accidentul din Pasajul Unirii, in care un autocar s-a prins in limitatorul de inalțime și mai mulți pasageri au fost striviți, ca s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un accident cu consecințe destul de grave s-a petrecut vineri dimineața la Campulung Moldovenesc, dupa ce un autotren a patruns pe sens opus și a lovit violent o autoutilitara in care se aflau patru muncitori.Accidentul s-a produs in jurul orei 7.00, cand Poliția Municipiului Campulung Moldovenesc ...

- Neamt: Soferul care a provocat accidentul pe DN 15C era beat si avea permisul retras de doi an, potrivit Agerpres.Piatra-Neamt, 18 oct /Agerpres/ - Soferul care a provocat marti accidentul rutier pe drumul national DN 15C era beat si avea permisul de conducere retras de doi ani, a declarat purtatorul…