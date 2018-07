Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care vineri a lovit cinci masini in Capitala, ranind doua persoane, este recidivist, o persoana periculoasa si a fost dat in consemn la frontiera, a declarat, sambata, seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda.

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat sambata ca soferul fugar care a lovit vineri 5 masini in nordul Capitalei este recidivist, o "persoana periculoasa", fiind dat in consemn la frontiera. Politia Capitalei a dat publicitatii portretul robot al conducatorului auto. In acelasi context,…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat sambata ca soferul care a fugit dupa ce a lovit 5 masini in Capitala este recidivist, "o persoana periculoasa", avand la activ o condamnare pentru talharie, si a fost dat in consemn la frontiera. "O sa ii dam de urma. A fost introdus in consemn la frontiera.…

