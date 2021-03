Stiri pe aceeasi tema

- Beat la volan, finlandezul a spulberat o femeie de 45 de ani aflata pe trotuar si apoi a incercat sa fuga de la locul faptei. Retinut de politisti, acesta a fost pus sub arest la domiciliu de Judecatoria Cluj.

- Un batran de 71 de ani, din Dumbrava Rosie, a fost accidentat mortal, luni, 15 februarie, de un sofer in varsta de 24 de ani. Conform politistilor, accidentul s-a produs pe DN 15, in Dumbrava Rosie, batranul fiind lovit de autoturism in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. „Astazi, 15 februarie,…

- Dan Dumitras a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a omorat cu Jaguarul sau un tanar pe trecerea de pietoni, in timp ce taximetristul Vlad Chincisan a primit trei ani cu executare pentru un accident asemanator. Exista insa circumstante care fac diferenta intre…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Topoloveni l-au reținut, pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, pe barbatul de 43 de ani, din Mioveni, care se afla la volanul mașinii ce a accidentat mortal un pieton, in varsta de 82 de ani, in cursul zilei de 30 ianuarie 2021, pe raza localitații Teiu. Reamintim…

- Un barbat de 30 de ani din Beclean era pur și simplu sa spulbere doi copii care incercau sa treaca strada pe o trecere din oraș. Acesta a evitat impactul in ultima clipa și a ajuns cu autoturismul in parc. Potrivit polițiștilor, șoferul consumase destul de mult alcool inainte sa se urce la volan. Imaginile…

- Un accident soldat cu doi morți a avut loc in Baia Mare. In evenimentul rutier au fost implicate doua masini, scriu jurnalistii de la Emaramures.ro Soferul unei autoutilitare a intrat in spatele unui autoturism taxi care ar fi oprit pentru a acorda prioritate de trecere a doi pietoni. In urma impactului…