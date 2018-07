Şoferul dubei pline de muncitori care s-a răsturnat la Sârca era năuc de beat Accidentul a avut loc in jurul orei 6.40, la iesirea dinspre Baltati catre Sarca, ieri-dimineata. Soferul autoutilitarei Volkswagen, un barbat in varsta de 37 de ani, din Harlau, se indrepta catre Iasi, iar la un moment dat, din cauza vitezei si a alcoolului, a intrat pe contrasens si s-a rasturnat in sant, spre groaza pasagerilor, care nu purtau centura de siguranta. Cand a fost testat cu alcooltestul, soferului i-a iesit o concentratie de 0,52 mg (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte oameni au vazut moartea cu ochii in drumul spre Iasi. Ei se aflau joi dimineata intr-un microbuz Volkswagen si veneau de la Harlau. Soferul, incercand sa evite coliziunea cu un alt autoturism, a tras de volan, a iesit de pe partea carosabila, s-a rasturnat, apoi a revenit in pozitia normala, pe…

- Un accident in care au fost implicate un autocar in care se aflau 14 persoane si un autoturism s-a produs, marti, in localitatea ieseana Baltati, in urma acestuia fiind activat Planul Rosu de Interventie, care presupune suplimentarea de echipaje medicale, potrivit ISU Iasi,

- Accidentul in care au fost implicate un autocar in care se aflau 14 persoane si un autoturism s-a produs in localitatea ieseana Baltati, transmite Agerpres. Imediat a fost activat planul rosu de interventie.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, accidentul s-a produs la kilometrul 187 al Drumului National 7, in zona localitatii Gura Vaii.Soferul unui microbuz care transporta cetateni din Bulgaria nu a adaptat viteza in conditiile in care ploua torential, iar autovehiculul a iesit de…

- O familie de ucraineni, care se afla in vizita in Romania, s-a rasturnat cu masina intr-o curba periculoasa. Toate victimele constiente. La fata locului s-a deplasat un echipaj de prim ajutor cu medic de la Pascani. Mama si cei doi copii au fost preluati si internati la centrul de primiri urgente Pascani. …

- Un autocar cu 60 de persoane, dintre care 49 de copii, s-a rasturnat în dimineata zilei de 29 iunie, în jurul orei 2.00, între localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. Timp de doua ore a fost activat Planul Rosu de Interventie. UPDATE ora…

- Un pensionar de 71 de ani a adormit la volan și a lovit in plin un microbuz cu elevi. Un copil a fost ranit, iar batranul și o femeie care era pasager in autoturism au ajuns la spital. Pensionarul in varsta de 71 de ani a adormit la volan iar mașina scapata de sub control a lovit frontal microbuzul…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din cauza șoferului microbuzului de transport persoane, un barbat de 45 de ani. Acesta circula cu cinci calatori la bord, dinspre Timișoara. A vrut sa urce pe centura, in Calea Lugojului, insa a ratat urcarea și s-a hotarat sa intoarca pe mijlocul drumului,…