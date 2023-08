Stiri pe aceeasi tema

- Soferul drogat care a ucis sambata dimineata doua persoane si a ranit 3 in statiunea 2 Mai din sudul litoralului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit politiei, la momentul accidentului, tanarul era sub influenta a 3 tipuri de droguri.

- Accidentul din Constanța a starnit multa revolta in randul oamenilor, dupa ce un tanar a omorat cu mașina doua persoane in stațiunea 2 Mai. Toata lumea se intreaba ce pedeapsa ar putea sa primeasca Vlad Pașcu și care sunt șansele sa ajunga in spatele gratiilor. Un fost șef al Poliției Romane a clarificat…

- Tanarul de 19 ani care a intrat cu mașina intr-un grup de turiști care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța, a fost reținut, sambata seara, de polițiști, anunța IPJ Constanța. El este acuzat, printre altele, de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa.„La…

- Ireal: dupa șoferul drogat care a ucis doi oameni, un alt șofer a omorat un pieton, tot la Constanța; era beatUn sofer in varsta de 26 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a lovit cu masina un pieton, DN 39, intre Costinesti si Tuzla, iar apoi a fugit de la locul faptei. Victima, in varsta de…

- Judecatoria Oradea a hotarat, vineri dupa-amiaza, sa-l aresteze pentru 30 de zile pe Alexandru Calin Buciuman, șoferul de 25 de ani care a lovit, joi, un copil pe o trecere de pietoni din Oradea și a fugit. A fost prins cateva ore mai tarziu, iar polițiștii au aflat ca era baut și ar fi consumat substanțe…