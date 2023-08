Șoferul drogat care a omorât doi turiști în stațiunea 2 Mai a fost reținut Tanarul de 19 ani care a intrat cu mașina intr-un grup de turiști care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța, a fost reținut, sambata seara, de polițiști, anunța IPJ Constanța. El este acuzat, printre altele, de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa. „La data de 19 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 19 ani, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

