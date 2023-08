Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii importante ies la iveala din cazul lui Vlad Pascu, șoferul care a ucis doi tineri in accidentul din stațiunea 2 Mai. Tanarul in varsta de 19 ani a mai fost prins cu droguri in trecut. Iata care este motivul pentru care Vlad Pascu a fost iertat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florin Florența are un nou consilier, in persoana lui Anghel Marian Valentin, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Sectia pentru procurori…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, au efectuat in data de 29 iunie șase percheziții…

- La data de 29.06.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, efectueaza 6 percheziții…

- Sase persoane au fost conduse la audieri, vineri, in urma unor perchezitii domiciliare intr-un dosar privind traficul de droguri de mare risc, a informat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Vrancea. ‘La data de 23.06.2023, procurorii DIICOT Vrancea,…

- La acest moment, in cadrul unei ample operațiuni, procurorii DIICOT, Poliția Romana și Poliția de Frontiera, cu sprijinul Jandarmeriei Romane, efectueaza 58 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate in trafic de droguri de risc și mare risc, precum…

- La data de 24.05.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, cu sprijinul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din tara,…