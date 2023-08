Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, omorand doi dintre ei, era un adevarat impatimit al vitezei.Citește și: Tatal fetei ucise de șoferul drogat pe litoral rupe tacerea: Nu l-aș atinge nici macar cu o palma pe puștiul asta teribilist Vlad Pascu iși…

- Accidentul din Constanța a starnit multa revolta in randul oamenilor, dupa ce un tanar a omorat cu mașina doua persoane in stațiunea 2 Mai. Toata lumea se intreaba ce pedeapsa ar putea sa primeasca Vlad Pașcu și care sunt șansele sa ajunga in spatele gratiilor. Un fost șef al Poliției Romane a clarificat…

- Șoferul de 19 ani care a omorat 2 tineri in statiunea 2 Mai, dupa ce a intrat in plin intr-un grup de 8 persoane, a fost reținut pentru 24 de ore. Este cercetat penal pentru patru infracțiuni. Acuzat de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa Tanarul de 19 ani care a intrat cu […] The post…

- Avocatul Pavel Abraham, fost șef al Poliției Romane, a vorbit in direct la Antena 3 CNN despre pedeapsa pe care risca sa o ispașeasca șoferul de 19 ani, drogat, care a izbit in plin opt oameni, la 2 Mai, dintre care doi au murit.

- Deputatul Radu Cristescu spune ca tanarul drogat care a izbit un grup de turiști in 2 Mai, provocand decesul a doi dintre aceștia, „a ințarcat balaia” pentru ca datorita „legii Anastasia” creata de PSD acesta nu va putea evita inchisoarea.„Grație PSD, criminalul de la 2 Mai va sta vreun deceniu dupa…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Șoferul, care inițial a fugit de la locul accidentului, a fost prins de polițiștii…

- La doar cateva ore dupa ce a produs o adevarata tragedie, polițiștii l-au prins pe șoferul care i-a omorat pe cei doi tineri in Constanța. Este vorba despre un tanar in varsta de 19 ani, care conducea sub influența substanțelor interzise.

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, era drogat și a fugit de la locul accidentului, fiind depistat ulterior de polițiști in Vama Veche. El nu stia exact ce a facut, pentru ca era drogat. Condu