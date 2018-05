Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza fenomenelor meteo, incepand cu orele 15:00, a fost restrictionat total traficul pe Soseaua Dig Braila-Galati, a anuntat IPJ Braila. La iesirea din Galati catre Braila, in zona cartierului Siret, era plasat un fltru de jandarmi si o masina de la Politia Rutiera Braila. S-au format cozi in trafic.…

- Petitia, postata pe site-ul campaniamea.de-clic.ro, este adresata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, se arata intr-un comunicat transmis Agerpres. 'Institutiile publice au nevoie de spatii publice. O Romanie democratica se construieste…

- Cerșetorii din București apeleaza la tot felul de cai ca sa-i determine pe trecatori sa le dea bani. Unele la care nici nu ne-am fi gandit. Una dintre metode se numește “papușa” și nu le este straina polițiștilor, care nu o data i-au prins cu “papușa” in fapt. Cum acționeaza cerșetorii care folosesc…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se va afla joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea.

- "Un nou esec al eliminarii Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene in 2019 va fi cauzat exclusiv de asaltul si de atacurile lui Liviu Dragnea si ale PSD la adresa sistemului de justitie. Mesajele transmise de Frans Timmermans in privinta justitiei si actiunilor guvernarilor PSD…

- In conditiile avertizarilor meteorologice, Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, emise de ANM, se asteapta ca, incepand de maine 25 februarie si pana la data de 28 februarie a. c., in Bucuresti, sa ninga abundent si sa se depuna strat consistent de zapada pe carosabil.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…