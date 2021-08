Stiri pe aceeasi tema

- Soferul buzoian care a evitat un accident in judetul Galati printr-o manevra in urma careia si-a avariat camionul si a distrus un gard si un stalp de iluminat, salvand insa viata unei femei de 90 de ani care a aparut brusc pe șosea, a fost premiat marti, 31 august, de politistii buzoieni. Georgian Dinu…

- Georgian Dinu, soferul unui tir a intrat cu autocamionul intr-o casa, dupa ce a evitat in mod spectaculos sa loveasca o batrana de 90 de ani. Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere, ar soferul a fost declarat eroul zilei. Desi a traversat prin loc nepermis, batrana da vina tot pe sofer.

- Politistii din Galati au facut publica o filmare in care se vede cum soferul unui TIR evita in ultima clipa o batrana de 90 de ani care „traversa neregulamentar”. Potrivit IPJ Galați, totul s-a petrecut miercuri dimineața, in localitatea galațeana Movileni.„In cursul acestei zile, in jurul orei 10.30,…

