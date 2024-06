Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de-a dreptul șocant s-a petrecut in București! Un șofer de pe ambulanța a plecat in misiune beat. Barbatul in varsta de 50 de ani a lovit un pieton de 47 de ani, care traversa neregulamentar strada. Iata cum s-a intamplat totul!

