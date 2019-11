Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Serban Sanducu, soferul unui VW Touareg care a sicanat si lovit, in 2015, un autoturism Dacia Logan in zona Fantanii Miorita, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la cinci ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor calificat. Ca pedeapsa…

- Curtea de Apel București a stabilit recent confiscarea speciala a 48.000 de euro de la fosta judecatoare de penal de la Tribunalul București, Elena Burlan.Aceasta masura vine dupa ce anchetatorii de la DNA au lasat o surpriza cu dublu taiș in dosarul sau. Mai precis, la momentul trimiterii…

- Bankwatch Romania, un ONG de mediu, care are ca scop suprem dispariția totala a energiei pe baza de carbune a reușit sa anuleze, in urma cu o saptamana, la Curtea de Apel București, acordul de mediu necesar extinderii perimetrelor miniere in Cariera Roșia a Complexului Energetic Oltenia.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa condamne la trei ani si patru luni de inchisoare un barbat de 64 de ani, din Ostoveni. Barbatul a fost acuzat ca s-a urcat baut la volan si a accidentat grav un biciclist. Mai mult decat atat, inculpatul a lasat victima pe marginea drumului…

- Curtea de Apel Bucuresti a reluat, marti, dezbaterea apelului DNA in dosarul fostului ministru Vasile Blaga, dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis achitarea acestuia pentru fapta de trafic de influenta cercetata la DNA Ploiesti.La termenul de astazi, DNA a cerut Curții de Apel trimiterea dosarului…