Șoferul cu Mercedes de la Tineretului a fost plasat sub control judiciar Soferul care a refuzat, mercuri seara, sa opreasca la semnalele politistilor, pe o strada din sectorul 4 al Capitalei si care mai apoi i-a ironizat pe politisti pe retelele sociale, a fost plasat sub control judiciar. Tanarul care a refuzat sa se legitimeze in fata politistilor, plecand de la locul unde fusese oprit, miercuri, pe o strada din Capitala, va fi cercetat in libertate, dar sub control judiciar. El a parasit, vineri, sediul Parchetului, unde a fost audiat. „Temerea cand au venit jandarmii si cand au lovit cu acel obiect geamul i-a fost insuflata si a dorit sa nu fi tras pe geam si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Șoferul din București oprit de polițiști dupa ce incalcase mai multe reguli de circulație și care a reușit sa fuga cu mașina, deși era inconjurat de polițiști și jandarmi, a fost lasat in libertate vineri de catre procurori, fiind plasat sub control judiciar. Joi, barbatul a fost reținut pentru 24…

- Șoferul care a provocat mai multe incidente in trafic, in Capitala, și a refuzat sa coboare de la volan, la solicitarea polițiștilor și jandarmilor, demarand in tromba printre pietoni, a fost plasat sub control judiciar. Avocatul spune ca tanarul s-a speriat și de aceea a fugit. Fii la curent…

- Șoferul care a provocat mai multe incidente in trafic, in Capitala, și a refuzat sa coboare de la volan, la solicitarea polițiștilor și jandarmilor, demarand in tromba printre pietoni, a fost plasat sub control judiciar. Avocatul spune ca tanarul s-a sper

- Poliția recunoaște ca au fost mici neconcordanțe in intervenția agentului rutier care l-a oprit pe șoferul fugar din Capitala, dar insista ca e responsabilitatea altor instituții sa judece daca s-a acționat corect sau nu. Tanarul a fost prins la aproximativ 12 ore de cand a reușit sa fuga la volanul…

- Un șofer in varsta de 26 de ani din Capitala a pornit intr-o cursa infernala pe strazile Capitalei, miercuri seara. Șoferul circula haotic cu mașina sa, marca Mercedes, fiind la un pas sa spulbere o mulțime de pietoni. Oamenii au dat imediat alarma și mai multe echipaje de poliție au pornit pe urmele…

- Soferul care a fugit aseara de mai multe echipaje de politisti si jandarmi a fost prins joi dimineata. Miercuri seara, el a trecut pe rosu la semafor, a refuzat sa opreasca si a lovit doua masini. Politistii nu au reusit sa-l retina pe loc. I-au pierdut urma si au gasit doar masina, abandonata. Barbatul…

- Șoferul fugar a fost prins de catre polițiștii Secției 19 in noapte de miercuri spre joi și urmeaza sa fie testat pentru a afla daca se afla sub influența unor substanțe interzise. Barbatul i-a provocat pe polițiști in story-uri pe Instagram și chiar i-a amenințat, potrivit G4Media . Potrivit autoritaților,…

- Șoferul unei limuzine Mercedes a reușit sa fuga miercuri seara in ciuda eforturilor mai multor forțe de ordine de a-l opri in timp ce se afla blocat la semafor in intersecția de la Tineretului, din centrul Bucureștiului. Dupa manevre repetate, șoferul a reușit sa fuga, chiar daca un poliițist și jandarmii…