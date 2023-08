Stiri pe aceeasi tema

- Matei-Vlad Pascu, șoferul de 19 ani implicat intr-un tragic accident auto sambata, unde doua persoane și-au pierdut viața, a fost anchetat de DIICOT in 2022 pentru posesie de droguri de risc in scop personal. El a avut atunci asupra sa “0,68 g canabis”. Ancheta a fost inchisa datorita cantitații mici…

- Trei tineri cu varste intre 29 si 30 de ani au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, in urma unui flagrant, fiind cercetati pentru introducerea in tara de droguri de mare risc, trafic de droguri de mare risc, in forma continuata, si detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu,…

- La data de 05.08.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc.…

- Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 zile, vineri, de judecatorii Tribunalului Neamt, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, introducerea in tara de droguri de risc si detinerea de droguri de risc, in vederea consumului propriu. Potrivit Directiei de Investigare…

- Sase persoane au fost conduse la audieri, vineri, in urma unor perchezitii domiciliare intr-un dosar privind traficul de droguri de mare risc, a informat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Vrancea. ‘La data de 23.06.2023, procurorii DIICOT Vrancea,…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore dupa ce au exploatat prin munca mai multe persoane cu handicap psihic, obligandu-le sa efectueze activitati agricole, informeaza, vineri, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Maramures.Cei trei sunt…

- Cinci persoane au fost retinute de procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, camata, trafic de droguri de mare risc, introducere…