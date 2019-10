Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Accident INFIORATOR: Trei copii SPULBERAȚI pe trecerea de pietoni. Șoferul vinovat a fugit de la locul faptei Un sofer a fugit de la locul accidentului joi seara, dupa ce a lovit cu masina trei copii pe o trecere de pietoni pe DN7C Transfagarasan, in localitatea Cartisoara, a anuntat IPJ…

- Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe o strada centrala, din municipiul Galati, soldat cu ranirea unui pieton. In urma verificarilor a reiesit ca victima, un barbat de 52 ani din localitate, ar…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi seara, pe DN 7, in localitatea Lipova, judetul Arad. Un copil de 6 ani si o femeie de 30 de ani au fost loviti de un TIR pe o trecere de pietoni, iar in urma accidentului copilul a murit. Potrivit ISU Arad, un grav accident de circulatie a avut…

- Soferul vinovat de producerea accidentului din satul tulcean Vacareni, in urma caruia doua persoane au decedat, a parasit locul evenimentului si a fost gasit de politisti in satul lui natal, Luncavita, a an...