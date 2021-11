Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni si au pierdut viata si peste 40 au fost raniti duminica dupa ce o masina a intrat in viteza in participantii la o parada de Craciun in orasul Waukesha din statul american Wisconsin, a anuntat politia, transmite luni Reuters.O persoana a fost retinuta si un vehicul a fost recuperat in urma…

