- Un șofer de TIR a salvat viața unei femei in varsta de 90 de ani, asta pentru ca aceasta se angajase in traversarea strazii intr-un loc nemarcat și i-a sarit in fața conducatorului auto. Georgian Dinu a evitat impactul cu pietonul, caci a schimbat direcția de mers instant, tragand de volan pentru a-i…

- O adolescenta de 15 ani a primit un ficat nou la doar o saptamana dupa ce medicii i-au spus ca are nevoie de transplant. Familia unei tinere din Cluj a donat organele, o decizie care a schimbat viețile a cinci oameni. Este una dintre puținele astfel de intamplari de anul acesta.

- Georgian Dinu este șoferul de TIR care a reușit sa evite la milimetru un pieton, o femeie de 90 de ani, care ii sarise in fața. Evenimentul a avut loc in Movileni, Galați, și a fost surprins de o camera de supraveghere. Buzoianul in varsta de 37 de ani a inceput sa stranga numeroase mesaje de apreciere…

- Politistii din Galati au facut publica o filmare spectaculoasa in care soferul unui TIR reuseste sa evite in ultimul moment un pieton, o femeie de 90 de ani, care efectiv sare in fata autovehiculului, potrivit news.ro. Soferul TIR-ului reuseste sa o evite pe batrana, care scapa nevatamata,…

- Un șofer de TIR care a lovit intenționat și a ucis un coleg, dupa o cearta, a fost prins de un camionagiu roman, in Spania, dupa ce acesta și-a riscat viața, relateaza site-ul rețelei de televiziune și radio publice din Catalunia.Totul s-a intamplat duminica dupa-amiaza, pe o autostrada din zona La…

- Un șofer beat, fara permis de conducere și cu numere false la mașina, a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat cu autoturismul pe un teren de fotbal din județul Galați. Șoferul a fugit, in timp ce doi adolescenți, aflați in mașina, au ajuns la spital, noteaza mediafax. Incidentul a avut loc luni…

- Un groaznic accident a avut loc, joi dimineata, chiar inainte de ora 8.00, pe DN 71 Targoviste - Sinaia, in dreptul localitatii Aninoasa. Soferul unui microbuz inchiriat de Primaria Aninoasa pentru transportul elevilor a fost implicat in accident. In acel moment, in microbuz se aflau 9 elevi.

- Gest iesit din comun al unui barbat din Sankt Petersburg. Acesta a distrus mai multe masini de lux cu un topor.Conform presei locale, incidentul a avut loc intr-o parcare a Serviciului Rus de Securitate.