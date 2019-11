Stiri pe aceeasi tema

- Coliziune puternica intre un microbuz și un taxi, seara trecuta, la Timișoara. Șoferul microbuzului, vinovat pentru producerea accidentului, a fugit de la fața locului, iar polițiștii se afla pe urmele sale. O femeie, pasagera in taxi, a fost ranita. Accidentul, spun polițiștii, s-a produs la intersecția…

- Politistii continua, duminica, cercetarile pentru stabilirea autorului incendiului care a avut loc sambata in sauna unei sali de sport din municipiul Timisoara. Cine este barbatul care a declanșat incendiul?

- La data de 8 octombrie 2019, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Campeni au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața un tanar de 25 de ani, din comuna Bistra, care, in seara zilei de 7 octombrie 2019, a provocat un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Dupa…

- Tanarul de 20 de ani, care a provocat accidentul de la Valea Calda, retinut inițial pentru 24 de ore de catre politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca, a fost prezentat in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. In urma probatoriului administrat, un judecator de la Judecatoria Cluj-Napoca…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unei femei in varsta de 56 de ani. Aceasta circula pe Calea Șagului, dinspre bulevardul Liviu Rebreanu, iar la un moment dat nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul din fața sa, condus de un tanar de 32 de ani. In urma impactului,…

- Un tanar din Republica Moldova a fost reținut de polițiști in Blaj. A provocat accident rutier și a fugit de la locul faptei. Era sub influența alcoolului, iar polițiștii ii reținusera permisul cu cateva ore inainte de accident, dupa ce l-au prins baut la volan. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul…

- La data de 6 august 2019, in jurul orei 17.45, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Alba Iulia au intervenit, pe strada Craivei din municipiu, unde mai multe persoane erau implicate intr-un conflict. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, scandalul a fost provocat de membrii…