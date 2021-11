Stiri pe aceeasi tema

- Cautari finalizate in cazul șoferului care a disparut de la accidentul produs miercuri seara intre Biled și Iecea Mica. El s-a predat la Secția 2 Poliție Timișoara, in cursul nopții, și da explicații in fața polițiștilor. Individul are 22 de ani și a fost și el ranit in urma accidentului. UPDATE Șoferul…

