Stiri pe aceeasi tema

- Denisa, tanara spulberata in stația de autobuz, la Baia Mare, a murit in noaptea de luni spre marți, la spital. Femeia iși pierduse un picior in urma impactului devastator. Soțul ei, care se afla chiar langa ea la momentul tragediei, a suferit mai multe traumatisme si a fost transferat la o clinica…

- Medicii din Baia Mare au incercat sa o resusciteze timp de cateva zeci de minute. Din pacate, toate eforturile au fost in zadar. Denisa, a incetat din viața pe patul de spital. Sotul ei, Raul, ranit grav in același accident, a fost transferat la un spital din Cluj, acolo unde a fost supus unei interventii…

- Zi sangeroasa intr-o familie din localitatea Checea, județul Timiș. Un barbat a fost ucis din mai multe lovituri de cuțit chiar de catre soție. Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș anunța ca a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de B.L., pentru omor asupra unui membru de familie. Practic,…

- Luni sseara, in jurul orei 22.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca in zona Penitenciarului Baia Mare este condus un autoturism de catre un barbat care e posibil sa fie sub influența alcoolului. Polițiștii au identificat autoturismul in cauza, condus de catre un barbat de 37 de ani…

- Incident deosebit de grav petrecut in ziua de Paște la Vișeu de Sus. Polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați de o femeie de 53 ani din oraș despre faptul ca fiul ei și-ar fi aruncat benzina pe corp și și-a dat foc. „Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat apelanta și persoana in cauza,…

- In seara zilei de 15 spre 16 aprilie, ora 00.26, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la un scandal produs pe strada Garii din municipiu. ”La fața locului polițiștii au identificat un barbat de 56 de ani din Baia Mare, care a relatat faptul ca a fost agresat fizic de catre o persoana,…

- La data de 7 aprilie, la ora 22.06, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați despre faptul ca, pe strada Granicerilor, a avut loc un scandal intre mai multe persoane. ”La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, o femeie de 51 ani și pe concubinul acesteia, un barbat de 51 ani, ambii din Baia…

- La data de 7 aprilie, la ora 22.06, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați despre faptul ca, pe strada Granicerilor, a avut loc un scandal intre mai multe persoane. ”La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, o femeie de 51 ani și pe concubinul acesteia, un barbat de 51 ani, ambii din Baia…