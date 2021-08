Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetițe au murit, duminica, intr-o localitate din Brașov, dupa ce caruta in care erau a fost spulberata de o masina. Șoferul care a provocat tragedia a declarat pentru ObservatorTV ca „s-au blocat franele” și nu a mai putut evita impactul. Accidentul a avut loc, duminica dimineața, pe un drum judetean…

- Doua fetițe au murit astazi intr-un accident rutier in Brașov, dupa ce un șofer de 28 de ani a intrat in plin in spatele caruței in care se aflau. Acum barbatul regreta tot ce s-a intamplat și e devastat de durere dupa decesul surorilor.

- Un copil in varsta de 3 ani, din Harman, județul Brașov, a murit, duminica, intr-un accident stupid, provocat de propriul tata, care efectua manevra de mers cu spatele, in curtea casei. Polițiștii din...

- Șoferul s-a prezentat, vineri, la Tribunalul Maramures, unde s-a judecat recursul inaintat de procurori fata de decizia Judecatoriei Baia Mare de a-l lasa in libertate pe tanar.Florin Onaci este acuzat de ucidere si vatamare corporala grava din culpa. In urma teribilului accident, soțul tineri care…

- 30 de zile de arest preventiv pentru șoferul care in primele ore ale dimineții de joi, 8 iulie 2021, a provocat un accident rutier și a mușcat de mana unul dintre polițiștii care au intervenit la fața locului. „(…) admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani. Dispune arestarea preventiva…

- Soferul care a spulberat in doar cateva secunde doua destine intr-o statie din Baia Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Initial tot instanța a dispus punerea lui in libertate pentru cercetare. Soferul vinovat pentru moartea unei tinere si ranirea grava a sotului acesteia la Baia Mare…

- Traficul pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti este restrictionat vineri din cauza unei cisterne plina cu combustibil care s-a rasturnat in dreptul localitatii Gherghita. Soferul este ranit, iar din cisterna se scurge motorina.

- Pe DN 6 din Dolj, intre Filiași și Strehaia, a avut loc un accident cumplit. Un barbat de 66 de ani circula cu viteza, a pierdut controlul mașinii și a lovit in plin o autospeciala a Jandarmeriei, aflata in misiune.Impactul a fost atat de puternic incat mașina cu jandarmi a fost aruncata de pe sosea."La…