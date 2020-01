Stiri pe aceeasi tema

- a Barbatul si-a omorat vecinul cu mai multe lovituri de topor. Crima a fost sesizata politistilor chiar in noaptea de Revelion, in jurul orei 3.00. In jurul orei 3.00, un barbat din satul Turda, judetul Tulcea, si-a omorat cu mai multe lovituri de topor vecinul. Acesta ii intrase in locuinta pentru…

- Un accident rutier a avut loc azi noapte in Iasi. Un cetatean strain a pierdut controlul masinii, la intersectia strazilor Lascar Catargi cu Sararie si a intrat cu autoturismul intr-un Volkswagen Crafter, parcat pe marginea drumului. Conducatorul auto, care s-ar fi aflat sub influenta bauturilor alcoolice,…

- Un tanar de 22 de ani din Bucuresti a fost arestat preventiv dupa ce a lovit cu masina un pieton care traversa strada si a plecat de la locul accidentului. Tanarul avea permisul suspendat la acel moment, el fiind prins de sase ori in acest an in timp ce conducea fara permis.

- La data de 27 noiembrie a.c., ora 18.40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Odobești au depistat pe raza comunei Bolotești un autoturism condus de un barbat, din comuna Vidra, iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru vreo categorie de…

- Un barbat dintr-un sat de langa Blaj a murit la scurt timp dupa ce fost lovit de o masina condusa de un tanar, din aceeasi localitate, care conducea un autoturism neinmatriculat si, totodata, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba,…

- In Iași, o mașina care transporta saci cu voturi la prefectura a fost implicata intr-un accident beat. mașina a fost lovita de un autoturism condus de un șofer beat, informeaza Mediafax. Accidentul a avut loc in nopatea de duminica spre luni, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Iași. Șoferul…

- ACTIUNE A POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni au fost constatate 13 infractiuni, au fost aplicate 45 de sanctiuni, in cuantum de 24.000 de lei si au fost confiscați 62,76 mc material lemnos, in valoare de peste 11.300…

- Un copil de 14 ani a fost lovit miercuri seara, la ora 22.58, de un autoturism pe raza satului Talvesti. Soferul a fugit de la locul accidentului, in loc sa ii dea copilului primul ajutor. Politistii l-au identificat ca fiind Emil...