Șoferul care a nenorocit pe viață doi tineri pe trotuar nu e la primul accident. Martorii au fost șocați: ”O stat și râdea” Șoferul care a mutilat pe viața doi tineri, la Baia Mare, nu e la primul accident. Martorii au fost șocați de reacția lui: ”O stat și radea” Accident cumplit aseara in municipiul Baia Mare. Doi tineri proaspat casatoriti au fost spulberati de un bolid chiar in statia de autobuz. Tanara si-a pierdut piciorul si se lupta acum pentru viata, in timp ce sotul are multe traumatisme si a fost transferat la o clinica din Cluj-Napoca. Soferul, un tanar de 20 de ani, nu este la primul accident. Intr-o clipa, vietile celor doi tineri, sot si sotie, sunt date peste cap de bolidul scapat de sub control. Masina… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În urma impactului, o mașina s-a rasturnat, iar șoferul, în vârsta de 22 de ani, a ajuns la spital. „La data de 27 iunie a.c, în jurul orei 19.42, pe strada Piața 14 Iulie din municipiul Cluj-Napoca, a avut…

- A avut loc un accident rutier pe DN16, în afara localitații Zolenii de Vale, în comuna Mociu. Conducatorul unui autoturism, un barbat de 33 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DN16, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism…

- Un accident rutier s-a produs vineri dupa-amiaza pe șoseaua Gherla-Cluj, in zona localitații Iclod. Din primele informații, un conducator auto de 64 de ani, din municipiului Bistrița, care se deplasa din direcția Cluj-Napoca spre Gherla, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, lovind…

- Un barbat de 39 de ani a murit intr-un cumplit accident de circulație, dupa ce mașina in care se afla ca și pasager a cazut intr-un lac din localitatea Sarasau. Șoferul, un tanar de 28 de ani, a alertat autoritațile dupa ce a reușit sa scape, insa, din pacate, barbatul a fost gasit fara suflare. […]…

- Doi tineri au murit luni de dimineața la Baba Ana, in Prahova, in mașina condusa de un prieten care a pierdut controlul volanului. BMW-ul X6 s-a rostogolit 300 de metri, scrie Observatorul Prahovean . Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 04.30, pe DJ 102D, in comuna Baba Ana, doi tineri de 29…

- O autoutilitara a lovit o motocicleta, ieri, in Piata Garii din Cluj-Napocca. Conducatorul motocicletei și pasagerul, o tanara in varsta de 21 de ani, din Cluj-Napoca, au necesitat acordarea de ingrijiri medicale.

- Un accident rutier in care a fost implicata o polițista și un pieton s-a produs miercuri in jurul orei 10.30 in Cluj-Napoca, in apropiere de Opera Maghiara. Conducatorul unui autoturism, un barbat de 44 de ani, din municipiul Dej, a intrat in coliziune fața-spate, cu un autoturism condus de o tanara…

- Un accident de circulație, in care a fost implicat un șofer din Dej, a avut loc astazi, in jurul orei 10:40, in zona Operei Maghiare din Cluj-Napoca. ”Conducatorul unui autoturism, un barbat de 44 de ani, din municipiul Dej, a intrat in coliziune fața-spate, cu un autoturism condus de o tanara de 29…