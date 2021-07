Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a mutilat pe viața doi tineri, la Baia Mare, nu e la primul accident. Martorii au fost șocați de reacția lui: ”O stat și radea” Accident cumplit aseara in municipiul Baia Mare. Doi tineri proaspat casatoriti au fost spulberati de un bolid chiar in statia de autobuz. Tanara si-a pierdut…

- Soferul care a lovit din plin un barbat si o femeie intr-o statie de autobuz, dupa ce a scapat de sub control masina, nu este la primul accident. Martorii au relatat care a fost prima reactie a soferului.

- Un accident extrem de grav a avut loc azi, 3 iulie, la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului. Ambele victime sunt in stare critica, fiind resuscitati de echipajele…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a venit cu o reactie la teribilul accident produs noaptea trecuta pe autostrada Deva-Nadlac din Romania, in care ar fi avut de suferit un cetatean al Republicii Moldova.

- Masinile implicate in accident sunt un Nissan si un BMW. In Nissan se aflau doua femei. Martorii aflati in autoturismele din spate spun ca masina lor a accelerat puternic inainte de sensul giratoriu si ca au pierdut-o din vedere pentru un timp, pentru ca ulterior sa gaseasca autoturismul implicat in…

- Doi tineri de etnie roma din Șcheia, care, in ciuda varstei, au la activ ani buni de infracțiuni in spate, au fost arestați pentru 30 de zile de Judecatoria Suceava, pentru fapte de furt, in urma propunerii formulate de Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava.Iulian Cornel Bozomala, care are 20 ...

- Pompieri militari de la Vatra Dornei dar si de la Bistrita Nasaud au fost mobilizati la fata locului. Prima constatate socanta a fost ca in masina sunt trei tineri, toti incarcerati si inconstienti. Victimele au fost extrase, s-au incercat manevre de resuscitare, dar toti cei trei tineri erau morti.…

- Accident rutier in raionul Șoldanești. La data de 2 mai, in jurul orelor 15:15 in Dispeceratul IP Șoldanesti a parvenit informație telefonica precum ca in apropierea satului Olișcani raionul Șoldanești, un automobil de model BMW a derapat de pe traseu.