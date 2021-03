Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care s-a ciocnit violent de microbuzul scolar in accidentul din comuna Arbore a judetului Suceava are 20 de ani si trebuia sa fie in carantina. Pe de alta parte, microbuzul care transporta elevi a fost modificat pentru a mari numarul de locuri, iar scaunele nu erau dotate cu centuri de sigurnata,…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa in cazul accidentului de la Arbore in care a fost implicat un microbuz scolar in care se aflau 19 elevi, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Totodata, el a spus ca se verifica…

- Accidentul care a avut loc, miercuri, in localitatea Arbore din județul Suceava a fost surprins de camerele de supraveghere. Dupa cum se poate vedea din imaginile publicate de Monitorul de Suceava, șoferul microbuzului in care se aflau 19 elevi nu a putut evita impactul. Momentul impactului a fost surprins…

- Un camion care transporta ilegal aproximativ 2,5 tone de deșeuri a fost confiscat, marți seara, in județul Harghita. Acțiunea a fost derulata de comisarii Garzii de Mediu Harghita, impreuna cu Inspectoratul Județean de Poliție, potrivit Mediafax. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand…

- Doua case din satul Dumbrava, județul Suceava, au luat foc aproape in același timp, deși sunt desparțite de o alta locuința care nu a fost incendiata. La una dintre case au ars toate bunurile de la parter și s-au degradat pereții.La cea de-a doua locuința, aflata la 50 de metri de prima casa, au ars…

- Dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor și o amenda de peste 70.000 de lei, dupa o seara de poker. Polițiștii capitalei au anunțat duminica dimineața ca au gasit 15 barbați care „jucau jocuri de noroc neautorizate, respectiv poker”, iar unul dintre ei ar fi trebuit sa se afle in carantina…

- O femeie in varsta de 43 de ani a decedat dupa ce un arbore a cazut peste autoturismul in care se afla in trafic, pe raza localitatii Iacobeni, judetul Suceava. Soferul, in varsta de 44 de ani, din Bucuresti, aflat in concediu cu familia, conducea autoturismul din directia Iacobeni catre Vatra Dornei.…

- O femeie care trebuia sa se afle in carantina, dupa ce a revenit dintr-o țara aflata pe lista galbena, a fost alungata din casa de soț. Polițiștii din Argeș l-au amendat pe barbat cu 1.000 de lei, transmite Mediafax.