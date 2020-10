Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti l-au trimis in judecata pe soferul care a impuscat in luna septembrie, folosind un pistol cu aer comprimat, un conducator de tramvai de pe linia 25, barbatul fiind nemultumit ca vatmanul i-a inchis usile in statie unei femei. Potrivit…

- Primarul in funcție al sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, joi, la intrarea in sediul PSD, ca imaginile difuzate de Antena 3 și RTV au fost filmate de pe monitoare cu telefonul mobil și așa au ajuns la televiziuni. ”Au fost filmate de pe monitoare, luate de pe camera de supraveghere. Le-am vazut…

- Soferul unui BMW a tras cu un pistol cu bile intr-un vatman. Incidentul s-a intamplat in urma cu puțin timp pe linia 25, statia Bacovia. Atacatorul a fugit de la fata locului si este acum cautat de politisti. Se fac cercetari pentru a se vedea ce s-a intamplat cu exactitate. Vatmanul…

- Soferul unei companii de transport a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecatoria Sectorului 1, el fiind acuzat de procurori ca a incercat sa violeze doua femei. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus, pe 29 august, punerea in miscare a actiunii penale…

- Soferul unei companii de transport tip ridesharing a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecatoria Sectorului 1, el fiind acuzat de procurori ca a incercat sa violeze doua femei. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus, pe 29 august, punerea in miscare a actiunii…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a fost reținut sambata de Poliția Capitalei, dupa ce a amenințat pe internet cu o sabie și un pistol o alta persoana, dar și pe membrii familiei acesteia, noteaza Agerpres.Potrivit Politia Capitalei, in data de 27.08.2020, la Sectia 19 Politie s-a prezentat o persoana…

- Potrivit unei informari transmise sambata de catre Politia Capitalei, in data de 27.08.2020, la Sectia 19 Politie s-a prezentat o persoana care a reclamat ca in aceeasi zi, in jurul orei 10,00, a fost publicat pe o retea de socializare, un material video, in care un barbat ii adreseaza amenintari,…

- Un taximetrist din Capitala a fost internat in stare grava dupa ce, sambata, 1 august, in jurul orei 8.00, a fost batut de doi tineri pe bulevardul Mihai Bravu. Șoferul e internat la spital, iar Poliția inca ii cauta pe agresorii sai.Potrivit polițiștilor bucureșteni, sambata dimineața, o persoana a…