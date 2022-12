Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 27 decembrie, in jurul orei 15:00, pe strada Meșterul Manole din Capitala, a avut loc un grav accident rutier. La fața locului s-au deplasat doua echipaje pentru acordarea ajutorului medical de urgența, pompierii și poliția. „S-a infipt in copac”, a comentat un martor, care a și publicat imagini…

- O camera de bord a suprins momentul in care un pieton este spulberat de catre un taximetrist chiar pe trecerea de pietoni. Potrivit imaginilor video, in urma impactului, victima s-a ridicat, iar șoferul a coborat geamul, dar nu a ieșit din mașina pentru a se asigura de starea acesteia, transmite Unimedia.…

- Un tanar de 23 de ani a decedat in urma unui grav accident produs pe traseul Balți- Ribnița, in apropierea satului Gura Cainarului. Polițiștii din Florești au fost alertați despre coliziune in jurul orei 11:00.

- O femeie a decedat, dupa ce a fost tamponata de un microbuz. Tragedia s-a produs in timp ce femeia traversa strada Liviu Deleanu din Capitala.Accidentul fost inregistrat in jurul orei 12:30.Victima avea 84 de ani.Pe acest caz a fost inițiat un proces penal.

- Va prezentam imagini de la accidentul teribil care s-a produs, astazi, pe strada Albișoara din Capitala.Potrivit poliției, șoferul unui Reno a pierdut controlul volanului și s-a lovit intr-un pilon de electricitate.

- O femeie in varsta de 28 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de un automobil de model Volkswagen, in timp ce traversa neregulamentar o strada din capitala. Accidentul a avut loc, ieri, 19 octombrie, la ora 17:45, pe strada Meșterul Manole.

- Un accident rutier grav a avut loc, marti seara, in localitatea Calimanesti din judetul Valcea, unde soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat intr-un gard. In urma impactului, pasagerul, care este staretul Manastirii Stanisoara, a fost aruncat din masina, fiind…

- O tanara de 23 de ani a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina in care se afla s-a izbit violent de un copac. Șoferul și un alt pasager s-au ales cu traumatisme. Accidentul s-a produs pe strada Drumul Bacioiului.