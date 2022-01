Șoferul care a agresat un biciclist în trafic și a condus cu acesta pe capotă, reținut Șoferul care a agresat un biciclist in trafic, in București, și a condus cu el pe capota a fost reținut pentru 24 de ore. „In urma evenimentului inregistrat la data de 06 ianuarie a.c., in care un șofer agreseaza un biciclist in trafic pe o strada din sectorul 6, facem precizarea ca șoferul autoturismului a […] The post Șoferul care a agresat un biciclist in trafic și a condus cu acesta pe capota, reținut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

