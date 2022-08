Stiri pe aceeasi tema

- Soferul camionetei care a lovit vineri o terasa din centrul Bruxellesului, ranind usor sase persoane, va fi pus sub acuzare pentru tentativa de crima, a relatat sambata agentia de presa Belga preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un scandal izbucnit dupa un accident banal de circulatie a culminat cu o crima. S-a intamplat miercuri seara, in Bacau, dupa ce un sofer a acrosat oglinda unei dube. Insotit de pasagerul din dreapta, soferul masinii de marfa a coborat si l-a lovit pe barbatul de 53 de ani pana cand acesta s-a prabusit.…

- Un accidebt a avut loc seara trecuta pe strada barajului din municipiul Tulcea, la sensul giratoriu de la intrarea in centrul comercial. Soferul unui autoturism nu a adaptat viteza si s a lovit puternic cu autotutrismul de sensul giratoriu. In urma impactuslui extrem de violent autoturismul a fost distrus…

- Șoferul unui autoturism marca BMW a ajuns in arest preventiv dupa un incident in care a fost implicat in urma cu zece zile.In ziua de 29 mai 2022, in jurul orei 22.20, in timp ce conducea autovehiculul pe DN17, pe raza localitatii Paltinoasa, barbatul a depașit un Audi A4 care circula in ...