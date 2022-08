Stiri pe aceeasi tema

- O camioneta a lovit vineri terasa unei cafenele din centrul capitalei belgiene, Bruxelles, sase persoane fiind ranite usor, a anuntat politia locala, care a precizat ca soferul vehiculului a fugit la bordul acestuia de la locul incidentului, transmite AFP, citata de Agerpres. ”Putin inainte de ora 13.00,…

- Dani Mocanu a fost retinut pentru 24 de ore si acuzat de tentativa de omor, dupa ce impreuna cu mai multi indivizi, au lovit cu salbaticie un alt barbat, intr-o benzinarie.Dani Mocanu, manelistul cu milioane de fani pe YouTube si sute de milioane de vizualizari la clipurile video, a fost retinut impreuna…

- Șoferul pentru oprirea caruia polițiștii au tras focuri de arma a fost arestat, potrivit prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, Sorin Flonta. Șoferul a fost arestat pentru o perioada de 30 de zile. Barbatul este acuzat ca nu a oprit la semnalul polițiștilor, ca a condus sub influența…

- Soferul care a produs un accident rutier soldat cu trei raniti, in Medias, in timp ce era urmarit de politisti pentru ca nu a oprit la semnalele acestora, a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un accident s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in curtea Manastirii Cernica. Mai mulți credincioși se plimbau, cand un autoturism i-a lovit in plin. In jurul orei 14.38, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe aleea din curtea Manastirii Cernica, un autoturism…

- Un scandal izbucnit dupa un accident banal de circulatie a culminat cu o crima. S-a intamplat miercuri seara, in Bacau, dupa ce un sofer a acrosat oglinda unei dube. Insotit de pasagerul din dreapta, soferul masinii de marfa a coborat si l-a lovit pe barbatul de 53 de ani pana cand acesta s-a prabusit.…

- Doua persoane au murit, duminica seara, in judetul Constanta, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de o cisterna, pe DN 2A, la km 160, la ieșire din localitatea Crucea spre Harșova, informeaza Antena3. Cisterna s-a rasturnat dupa ce a intrat in coliziune cu autoturismul. Centrul INFOTRAFIC…