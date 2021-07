Stiri pe aceeasi tema

- Soferul bulgar care a provocat, in noaptea de duminica spre luni, un accident in localitatea Draganesti-Vlasca, judetul Teleorman, in care au murit cinci persoane si trei au fost grav ranite a fost retinut.

- Soferul bulgar care a provocat, in noaptea de duminica spre luni, un accident in localitatea Draganesti – Vlasca, judetul Teleorman, in care au murit cinci persoane si trei au fost grav ranite a fost retinut. ”Soferul de cetatenie bulgara, care a provocat accidentul din data de 05.07.2021,…

- Eveniment Șoferul care a provocat accidentul rutier in care cinci persoane și-au pierdut viața a fost reținut iulie 7, 2021 19:43 Soferul de cetațenie bulgara, care a provocat accidentul rutier din noaptea de duminica spre luni, in urma caruia cinci persoane și-au pierdut viața, a fost reținut pentru…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Baia de Fier, Gorj, aflat in executarea masurii arestului la domiciliu, nu a respectat ieri itinerariul de deplasare stabilit de polițiști, in sensul ca nu s-a prezentat la instanța de judecata la termenul stabilit și a fost reținut. Tanarul a fost cautat la domiciliu,…

- „Conducatorul auto al ansamblului de vehicule format din autoutilitara si semiremorca, identificat ca fiind un barbat in varsta de 42 ani din judetul Calarasi, a fost retinut pentru 24 ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, iar la…

- Soferul unui TIR implicat intr-un accident rutier produs vineri dimineata, la kilometrul 22 al drumului national 13 Brasov-Sighisoara, in care patru persoane au murit, a fost arestat preventiv, sambata, pentru o perioada de 30 de zile, sub acuzatia de ucidere din culpa. Surse apropiate anchetei spun…

- TIR-ul care a provocat accidentul de pe DN15, din localitatea Tarcau, transporta un utilaj agricol, iar acesta din urma a agatat limitatorul de inaltime care a cazut peste un microbuz de transport persoane, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu. "Conducatorul…

- Barbatul a fost condus la sediul poliției pentru cercetari iar in urma probatoriului administrat de polițiști, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Reținere și Arestare preventiva al IPJ Dolj.„In cursul acestei zile, cel in cauza, urmeaza sa fie prezentat unitații de parchet…