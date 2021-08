Stiri pe aceeasi tema

- In urma accidentului din Baia Mare, Denisa, o tanara de 20 de ani, și-a pierdut viața, iar soțul ei de 23 de ani și-a pierdut piciorul. Alte doua persoane au reușit sa se fereasca in ultimul moment.Instanța a decis inițial sa-l cerceteze pe șoferul care a provocat tragedia in libertate, insa oamenii…

- Aceasta a suferit si o operație de amputare a piciorului, in urma impactului devastator. Sotul ei, care se afla chiar langa ea la momentul tragediei, a suferit mai multe traumatisme si a fost transferat la o clinica din Cluj-Napoca. Intre timp, soferul vinovat a fost retinut.Cei doi tineri din localitatea…

- Povestea de dragoste dintre Raul (23 ani) și Denisa (20 ani) a inceput in urma cu cați ani. De cum s-au indragostit au fost nedesparțiți. De ceva timp s-au mutat impreuna și și-au intemeiat o familie. Stalpul casei era Raul care muncea pentru a-și intreține familia. Totul pana sambata seara, ora 20.04.…

